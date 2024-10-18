ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский предупредил западных партнеров о недопущении большой ошибки

2024-10-18 16:31

В случае если западные партнеры не поддержат План победы, это может еще больше ослабить Украину и будет большой ошибкой. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

"Что будет, если наши партнеры не предложат нам пункты или не поддержат план... Нам будет очень сложно. Это будет такая привилегия мира, данная России. Слабость Украины - это сила для России. Думаю, что это будет большой ошибкой", - заявил он.

Также украинский лидер сообщил, что провел закрытую часть разговора с союзниками о деталях Плана победы и большинство партнеров полностью поддерживают этот документ.

"Я очень благодарен, что у меня была закрытая часть разговора с союзниками. И после нашего очень откровенного разговора... большинство выступавших были полностью на стороне поддержки Плана победы. Я рад, что они услышали от меня некоторые детали. Я рад, что наши команды будут работать дальше", - добавил глава государства.