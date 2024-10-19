ВОЙНА В Украине Зеленский: На сегодня опасно вводить мобилизацию с 18 лет

2024-10-19 09:30

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы украинских журналистов, заявил, что "на сегодня опасно" проводить мобилизацию с 18 лет.

Источник: интервью Зеленского в телемарафоне "Единые новости"

Прямая речь: "Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен возраст (мобилизационный). У нас мобилизация с 25 лет и мы пока не видим для чего вводить эти изменения. Я считаю, что на сегодня это опасно. Есть инструмент для этого – в Министерстве обороны есть контракты, есть возможность заключать контракт по собственной воле любому человеку и в возрасте младше, чем 25 лет".

Детали: Глава государства подчеркнул, что на сегодня нет планов по мобилизации с 18 лет.