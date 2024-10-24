ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - обнародованы новые данные

2024-10-24 14:29

Ситуация на фронте остается сложной. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ .

На Харьковском направлении войска россии девять раз штурмовали вблизи населенных пунктов Волчанск и Тихое. На Купянском направлении за сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи н. п. Грековка, Терны, Новомихайловка, Торское и Серебрянка. На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Ступочек, Белой Горы и Григоровки.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в сторону Торецка и Нелиповки. На Покровском направлении защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Селидово, Новоторецкого, Лысовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидово. Враг активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 34 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Екатериновки и Кременной Балки. Кроме того, враг атаковал в сторону Антоновки, Новодмитровки, Новоселидовки, Константиновки, Звездного, Острого и Дальнего, активно применял авиацию.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы. На Ореховском направлении одна безуспешная атака врага отражена вблизи Новоданиловки.

Четыре раза безуспешно войска врага пытались вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять артиллерийских систем россиян.