Спорт Барселона разгромила Реал и прервала беспроигрышную серию из 42 поединков

2024-10-28 10:27

Барселона в матче 11-го тура испанской Ла Лиги в гостях одержала разгромную победу над Реалом со счетом 4:0.

Это поражение стало концом рекордной беспроигрышной серии мадридской команды в чемпионате Испании, которая насчитывала 42 поединка.

До этого разгрома в последний раз "сливочные" проигрывали 24 сентября 2023 года, когда уступили в гостях 1:3 Атлетико в шестом туре прошлого сезона. После мадридцы одержали 31 победу и 11 раз сыграли вничью в национальном первенстве.

При этом беспроигрышная серия Барселоны в матчах Ла Лиги составляет 43 матча и состоялась в 2017-18 годах.