ВОЙНА В Украине В Украине началось обучение менеджеров по восстановлению страны

2024-10-31 10:27

В Украине началось обучение в Школе восстановления общин для более чем 100 представителей наиболее пострадавших общин. Проект призван подготовить менеджеров периода восстановления страны, реальных специалистов на местах, которые будут знать, что и в каком порядке нужно делать, чтобы возвращать жизнь в деоккупированные общины, сообщила пресс-служба проекта.

Лекции читают ведущие ученые в сфере урбанистики, архитектуры, градостроительства и местного самоуправления. Школа восстановления привлекает мировых специалистов, как в случае с открытой лекцией профессора архитектуры из Университета Мэриленда (США) Мэтью Белла.

Не пытайтесь перестроить все и сразу, но пользуйтесь возможностью исправить прошлые ошибки. Стоит понять, что для вас первоочередное, и на этом сконцентрироваться. Также стоит привлечь местных жителей к организации общих мероприятий, которые будут способствовать созданию общественных пространств. Это могут быть простые, но эффективные решения, такие как обустройство парков, скверов или детских площадок", - поделился со слушателями школы Мэтью Белл.

Также общинам объясняют, что восстановление городов и территорий требует не только финансовых ресурсов, но прежде всего глубокого понимания собственных потребностей. Ключевыми аспектами является основательный подход к планированию, совместная работа по созданию комфортных и доступных общественных пространств и акцент на простых, но эффективных решениях.

При этом лекторы активно акцентируют внимание, что просто сделать "как в Европе" не получится из-за разницы законодательств, географического положения, политических предпосылок, исторического контекста. Поэтому менеджеры периода восстановления, чтобы быть эффективными, должны уметь аналитически и творчески подходить к вызовам.

Программа обучения Школы восстановления общин разделена на четыре модуля, будет содержать практические занятия и воркшопы. А по завершении обучения каждая из общин-участниц сформирует собственное видение восстановления.