ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - Генштаб обнародовал новые данные

2024-10-31 12:30

На фронте за прошедшие сутки произошло 145 боестолкновений, самое горячее - Кураховское направление. ВСУ отразили там 41 атаку оккупантов. Об этом сообщает Генштаб 31 октября.

Отмечается, что за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, два средства ПВО, одну пушку на огневой позиции, два полевых склада боеприпасов, три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре радиолокационные станции россиян.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением 11 ракет, а также 83 авиаудара, в том числе сбросил 146 УАБ. Кроме этого, совершил 5049 обстрелов, из них 137 - из реактивных систем залпового огня, а также использовал для поражения 1618 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Мирополье, Хотинь, Новенькое, Стецьковка, Писаревка Сумской области; Харьков, Малые Проходы, Кудеевка, Казачья Лопань, Купянск, Голубовка, Подолы, Петропавловка Харьковской области; Дружба, Мирноград, Романовка, Курахово Донецкой области; Малая Токмачка, Преображенка Запорожской области.

Активно применяя авиацию на Харьковском направлении, враг один раз атаковал неподалеку от Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошла 21 атака оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой, Кондрашовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться в сторону Екатериновки, Грековки, Тернов, Заречного, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении украинские защитники отразили два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часового Яра.

Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 41 атаку позиций вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Екатериновки.

На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Богоявленки, Максимовки, Трудового и Новоукраинки. Активно применял для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял одну тщетную попытку потеснить наших защитников из занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Чаривне.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.

На Ореховском и Торецком направлениях враг штурмовых действий не проводил, однако наносил удары штурмовой и бомбардировочной авиацией по населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области, за минувшие сутки россияне нанесли 19 ударов 20 управляемым авиабомбам, совершили 133 артиллерийских обстрела территории РФ.