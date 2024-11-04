ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ

2024-11-04 09:36

За минувшие сутки на фронте выросло количество боев. Произошло 173 боевых столкновения. Наиболее интенсивным направлением фронта остается Кураховское. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство на огневой позиции и два склада боеприпасов россиян.

По данным Генштаба, при поддержке авиации на Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Загрызового, Петропавловки, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи Грековки, Тернов, Ямполевки, Торского и в Серебрянском лесу. К тому же противник активно применял авиацию, задействовал 30 неуправляемых ракет и сбросил 6 УАБов.

На Северском направлении в течение дня противник совершил семь наступательных действий в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Предтечиного.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации осуществил восемь атак неподалеку от Торецка и Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 23 наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутый Яр, Селидово, Сухая Балка, Миролюбовка, Сухой Яр и Новогродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка, Кременная Балка и Екатериновка.

На Времовском направлении противник совершил 12 штурмов наших позиций в районе Трудового и Максимовки.

Активно привлекая авиацию, враг атаковал в районе Новоандреевки, Работино и Малой Токмачки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении украинские войска отразили три атаки противника в районах Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий без успеха для противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.