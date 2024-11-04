ВОЙНА В Украине ВСУ "встретят" солдат КНДР мощной техникой от США, - Forbes

2024-11-04 17:37

Вооруженные Силы Украины в Курской области получат от США важную технику против солдат КНДР.

Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

На данный момент в Курской области сосредоточены тысячи солдат Северной Кореи, и как ожидается, они вступят в бой в ближайшие дни, чтобы усилить российскую армию. Однако украинские военные также получат важную помощь для противостояния российскому натиску. В частности, последний пакет помощи от США включает в себя, по меньшей мере, 212 бронемашин Stryker.

По словам аналитика, большая часть переданных Украине Stryker уже находится в Курской области, поэтому, скорее всего, дополнительные машины также перебросят в этот район.

Он также объяснил, что с учетом потери в боях примерно двух десятков Stryker, новая поставка от США увеличит количество этих бронемашин у ВСУ почти до 400. Акс отметил, что обычно Украина распределяет их по штурмовым бригадам - три батальона по 31 машине в каждой бригаде.

При этом аналитик обратил внимание на то, что предыдущих партий Stryker хватило для оснащения 80-й и 82-й штурмовых бригад, которые в начале августа выделили батальоны для вторжения в Курск. Третья штурмовая бригада, 95-я, также находится в Курске - и у нее пока нет этих машин. По его словам, теперь есть смысл оснастить именно эту бригаду, чтобы уравнять ее силы с двумя остальными.

"Маневренный Stryker с его максимальной скоростью 60 миль в час подходит для хаотичных городских боев и быстрых штурмов дорог, которые характерны для боев в Курской области… помимо быстроты и маневренности, машина является хорошей наблюдательной и огневой платформой для установленных сверху датчиков и оружия", - подчеркнул Акс.

Он также отметил, что в условиях острого дефицита людей новые Stryker, скорее всего, единственная помощь, которую получат украинские военные в Курской области.