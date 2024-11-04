ВОЙНА В Украине Мобилизация без ТЦК: украинцам дали уникальный шанс

2024-11-04 22:15


В Минороны сообщили об изменениях в мобилизации.

Государственная пограничная служба Украины теперь имеет право самостоятельно мобилизовать украинцев, без участия ТЦК, что позволяет соответствующим добровольцам записываться непосредственно в избранные воинские части.

Это изменение, объявленное ГПСУ, позволяет командирам определенных частей управлять процессами призыва автономно.

Командиры воинских частей теперь могут направлять военнообязанных и резервистов в военно-врачебную комиссию для оценки годности.

Этапы зачисления включают:

Командир части оценивает заявление кандидата о мобилизации для присоединения к боевым частям.

В течение двух дней командир проверяет профессиональную подготовку кандидата, его моральную целостность и психологическую пригодность.

Затем на основе квалификации кандидата командир предлагает соответствующие роли.

Военнообязанный получает направление в ВВК для медицинского обследования, которое занимает до пяти дней.

Также командир проверяет судимость кандидата.

После зачисления новобранцы проходят начальную военную подготовку в учебных заведениях ГПСУ.

Важно отметить, что в случае несоответствия кандидата медицинским, профессиональным или психологическим критериям командир оставляет за собой право отказать в зачислении.

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ВОЙНА В Украине

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Первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области, - ЦПД 2024-11-04 20:04