Мобилизация без ТЦК: украинцам дали уникальный шанс

В Минороны сообщили об изменениях в мобилизации.
Государственная пограничная служба Украины теперь имеет право самостоятельно мобилизовать украинцев, без участия ТЦК, что позволяет соответствующим добровольцам записываться непосредственно в избранные воинские части.
Это изменение, объявленное ГПСУ, позволяет командирам определенных частей управлять процессами призыва автономно.
Командиры воинских частей теперь могут направлять военнообязанных и резервистов в военно-врачебную комиссию для оценки годности.
Этапы зачисления включают:
Командир части оценивает заявление кандидата о мобилизации для присоединения к боевым частям.
В течение двух дней командир проверяет профессиональную подготовку кандидата, его моральную целостность и психологическую пригодность.
Затем на основе квалификации кандидата командир предлагает соответствующие роли.
Военнообязанный получает направление в ВВК для медицинского обследования, которое занимает до пяти дней.
Также командир проверяет судимость кандидата.
После зачисления новобранцы проходят начальную военную подготовку в учебных заведениях ГПСУ.
Важно отметить, что в случае несоответствия кандидата медицинским, профессиональным или психологическим критериям командир оставляет за собой право отказать в зачислении.