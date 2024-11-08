ВОЙНА В Украине Рашисты за месяц понесли рекордные потери техники за последние два года войны

2024-11-08 14:35

За минувший месяц рашисты понесли рекордные потери техники на фронте за последние два года войны. Об этом сообщает исследование независимого проекта Oryx.

Отмечается, что в октябре рф потеряла больше бронемашин, самолетов, вертолетов и другой техники, чем в любой месяц с октября 2022 года, когда российские военные отступали из Харьковской области.

С 1 октября вражеская армия потеряла 695 единиц техники, которая была уничтожена, повреждена, брошена на поле боя или захвачена противником. Среди утраченной техники 253 БМП, 103 танка, 41 БТР, четыре самолета (два Су-25 и два Су-34), один вертолет (Ми-28).

Как сообщается, еще большие месячные потери, чем в октябре 2024 года, были у российской армии ровно два года назад - в октябре 2022-го россия потеряла 1032 единиц вооружений.