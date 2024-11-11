ВОЙНА В Украине Франция передает Украине новую партию дальнобойных ракет SCALP

2024-11-11 15:39

Франция передает Украине новую партию дальнобойных ракет SCALP. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche.

По его словам, партнеры должны поддерживать помощь Украине на стабильном уровне, потому что это также позволит украинским властям рассматривать политические решения, когда она решит это сделать.

Чиновник подчеркнул, что Франция продолжит учебную программу для 2000 украинских военных, которые тренируются на французском оборудовании.

Чиновник прогнозирует, что зимой удары России в глубь территории Украины могут усилиться. Он добавил, что Франция передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral и ракеты SCALP.

"Чтобы позволить Украине наносить удары по линии фронта, в последние дни я подписал новую передачу около десяти ракет SCALP, как и обещал президент Франции Владимиру Зеленскому", - заявил министр.

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