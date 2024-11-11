ВОЙНА В Украине ЕС предоставил Украине почти 1 млн снарядов

2024-11-11 21:37


Кроме основных поставок, Украина также получила много боеприпасов по двусторонним соглашениям с отдельными странами-членами ЕС, напомнил Жозеп Боррель.

Евросоюз приближается к выполнению обещания по поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов в год. Поставки почти достигли этой отметки. Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в интервью Европейской правде, обнародованном в понедельник, 11 ноября.

"Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов и очень скоро передадим 1 млн снарядов", - заявил он.

Боррель признал, что, несмотря на то, что изначально было запланировано достичь этой цели к весне, ЕС столкнулся с определенными вызовами.

"Я знаю, что мы брали обязательство достичь этого уровня до весны – и не смогли. Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились", - подчеркнул дипломат.

По словам Борреля, помимо основного снабжения, Украина также получила много боеприпасов по двусторонним соглашениям с отдельными странами-членами ЕС, а также упомянул об инициативе Чехии.

"В общей сложности до конца года мы поставим в Украину более 1,5 млн боеприпасов", - заверил он.

Что касается планов на следующий год, Боррель считает, что ЕС готов поддерживать Украину стабильными поставками.

"Как выйдем на крейсерскую скорость - сможем продолжать и поставлять Украине такое же количество боеприпасов," - заявил он.

Проблемы, как отметил дипломат, заключались не только в передаче имеющихся запасов, но и в производственных мощностях.

"Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 млн снарядов в год - то не знали, какова реальная емкость производства, и она была не такой большой, как мы думали", - резюмировал Боррель.

Напомним, в марте 2023 года лидеры Евросоюза на саммите поддержали план поставок Украине боеприпасов в количестве 1 млн. артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. Позже стало известно, что ЕС не успевает с поставками снарядов.

Также СМИ писали, что ЕС значительно переоценил свои возможности производства снарядов для Украины.

Вместе с тем, Украине значительно помогла инициатива Чехии, благодаря которой ВСУ получают десятки тысяч снарядов ежемесячно.

 
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