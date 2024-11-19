ВОЙНА В Украине Голова фракції найближчим часом складе мандат через скандальну поїздку на Мальдіви

2024-11-19 11:31

“Наостанок кошмарить бізнес”. Скандальний голова фракції «Пропозиція» у Дніпрі Сергій Пустовий найближчим часом складе мандат.

За даними джерел, Сергій Пустовий, який є головою фракції "Пропозиція" в міськраді Дніпра та опікується земельними питаннями, планує скласти мандат і вийти з фракції через скандальну поїздку на Мальдіви.

“У зв’язку з майбутньою відставкою Пустовий активно «обілечує» забудовників у Дніпрі, чим, в принципі, завжди займався, але тепер робить це в турборежимі, так би мовити, наостанок”, — розповідають джерела.

Нагадаємо, Пустовий став відомим після того, як під час повномасштабної війни замість участі в міжнародній конференції з питань відбудови міста він розважався на елітному курорті Vakkaru Maldives. Компанію йому склали його дружина Ірина та кілька депутатів із супутницями.

Дніпровські депутати та їхні подруги не соромилися демонструвати розкішний спосіб життя. Зокрема, відео на телефон зняв друг Пустового, депутат Каміль Примаков із «Євросолідарності», на руці якого був годинник Rolex Skydweller за $25 000. Його дружина Оксана мала браслети Cartier Love, Petit Modele, Pave, загальною вартістю понад €150 000.

Серед гостей був також депутат Євген Кривошеєв, який відповідає за земельні питання. Він приїхав на Мальдіви з дружиною Ольгою, чиї прикраси сягали вартості понад €50 000 (кольє Van Cleef – €12 900, браслети – €6600 та €4950, Cartier за €14 400, сережки за €4450).