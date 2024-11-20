ВОЙНА В Украине Сколько тысяч украинских бойцов уже прошли спецподготовку в Великобритании

2024-11-20 11:28

В Великобритании в настоящее время идет обучающая миссия Interflex. По состоянию на сегодняшний день тренировки уже прошли 50 тысяч украинских армейцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

"Косово, Румыния и Эстония стали последними странами, присоединившимися к этим глобальным усилиям, объединившись ради свободы и устойчивости", - добавили в пресс-службе ведомства.

50 тысяч украинских новобранцев прошли подготовку в рамках учебной миссии Interflex и повысили свои навыки и готовность.

subscriber subscriber

Еще по теме

Президент Литвы напомнил Трампу об обещании добиться мира в Украине через демонстрацию силы

2024-11-20 12:30

Главы МИД "Большой пятерки" ЕС и Великобритании обсудили усиление помощи Украине

2024-11-20 08:24

Где сегодня смотреть футбол Албания – Украина. Расписание трансляций матча Лиги наций

2024-11-19 18:26

Европа может отправить войска в Украину после мирного соглашения Трампа, - глава МИД Эстонии

2024-11-19 16:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Сколько тысяч украинских бойцов уже прошли спецподготовку в Великобритании

2024-11-20 11:28

роССия сменила тактику боев в Курской области: в ВСУ раскрыли подробности

2024-11-19 20:48

С 1 декабря забронировать работников можно будет только через портал "Дія"

2024-11-19 20:04

В роССии пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь рф – ISW

2024-11-19 19:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Сколько тысяч украинских бойцов уже прошли спецподготовку в Великобритании 2024-11-20 11:28
роССия сменила тактику боев в Курской области: в ВСУ раскрыли подробности 2024-11-19 20:48
С 1 декабря забронировать работников можно будет только через портал "Дія" 2024-11-19 20:04
В роССии пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь рф – ISW 2024-11-19 19:15