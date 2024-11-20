Сколько тысяч украинских бойцов уже прошли спецподготовку в Великобритании

В Великобритании в настоящее время идет обучающая миссия Interflex. По состоянию на сегодняшний день тренировки уже прошли 50 тысяч украинских армейцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.
"Косово, Румыния и Эстония стали последними странами, присоединившимися к этим глобальным усилиям, объединившись ради свободы и устойчивости", - добавили в пресс-службе ведомства.
50 тысяч украинских новобранцев прошли подготовку в рамках учебной миссии Interflex и повысили свои навыки и готовность.