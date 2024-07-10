Политика Украина может применять британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории рф, - премьер Стармер

2024-07-10 20:04

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина может использовать крылатые ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России.

Об этом сообщает Bloomberg.

Стармер заявил об этом на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Таким образом он продолжает политику предыдущего правительства.

Отвечая на вопрос журналиста, британский премьер согласился, что Украина сама должна решать, как использовать крылатые ракеты Storm Shadow, переданные Британией.

В то же время Стармер отметил, что ракеты "очевидно, должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом" и, по его мнению, "в оборонительных целях".

Премьер Британии также осудил ракетную атаку России на детскую больницу "Охматдет" в Киеве, заявив, что это было "абсолютно шокирующее, ужасное нападение, которое стало очень важным, хоть и трагическим фоном для этого саммита".

Мое послание президенту Путину такое: этот саммит НАТО следует рассматривать как четкую и единую решимость союзников по НАТО и других стран поддержать Украину и противостоять российской агрессии", - добавил Стармер.

Отметим, что Storm Shadows - это крылатые ракеты с точным наведением и дальностью поражения более 250 километров.

Ранее Кир Стармер подтвердил, что Британия продолжит помогать Украине.