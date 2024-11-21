ВОЙНА В Украине Зеленский прокомментировал первый удар рф межконтинентальной баллистической ракетой по Украине

2024-11-21 20:48



Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру утром в четверг, 21 ноября, когда Украина отмечает День Достоинства и Свободы.

В обращении Зеленский отметил, что все характеристики примененной против Украины ракеты — скорость и высота — совпадают с характеристиками межконтинентальной. В то же время экспертизы продолжаются.

«Сегодня же наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится. Боится настолько, что применяет уже новые ракеты», — говорит Зеленский.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин использует Украину как полигон, потому что «боится, когда рядом с ним есть нормальная жизнь» и независимая страна.

Удар межконтинентальной баллистической ракетой по Украине — что известно

Утром 21 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В Днепре прогремели взрывы.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ впервые с начала войны запустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области, она летела на Днепр, но не привела к «серьезным последствиям». В городе, по данным властей, двое пострадавших, повреждены центр реабилитации, промышленное предприятие и дома.

Представитель ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что дополнительной информации о межконтинентальной ракете не будет.

Аналитики Defense Express считают, что РФ могла запустить РС-26 Рубеж, Тополь или ракету Ярс, которые предназначены для ядерных ударов, с имитацией боевого заряда. Таким образом РФ продемонстрировала возможность ядерной атаки.