ВОЙНА В Украине Сколько враг выпустил по Украине за неделю бомб и дронов - Зеленский озвучил цифры

2024-11-25 10:27

Враг выпустил по Украине за неделю сотни бомб и дронов и 20 ракет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Сигнал воздушной тревоги на прошлой неделе звучал почти каждый день по всей Украине. В частности, только за эту ночь силы ПВО сбили около 50 ударных дронов.

В течение последней недели Россия применила более 800 управляемых авиационных бомб и 460 ударных дронов и более 20 ракет разных типов против Украины.

"Украина не является полигоном для испытания оружия. Украина - суверенное и независимое государство. Но Россия до сих пор продолжает свои попытки уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что Украине нужно больше средств ПВО, и над этим страна работает с партнерами.

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