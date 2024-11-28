ВОЙНА В Украине Рашисты пытаются развить масштабные атаки - что сейчас происходит на разных направлениях фронта

2024-11-28 15:37

За прошедшие сутки рашисты предприняли масштабные атаки на разных направлениях, используя авиацию, артиллерию, дроны-камикадзе и системы залпового огня. Всего за сутки произошло 157 боевых столкновений. Об этом 28 ноября сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 21 авиаудар, сбросил 39 УАБ. Кроме этого, совершил почти 4800 обстрелов, из них 154 из РСЗО, задействовал для ударов 1672 дрона-камикадзе.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских войск в районах Волчанска и Тихого. На Купянском направлении зафиксировано 17 атак, в том числе вблизи Колесниковки, Загрызового, Зеленого Гая и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг совершил четыре атаки, сосредоточив усилия у Грековки, Новоегоровки и Торского. На Краматорском направлении была зафиксирована одна атака в районе Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты атаковали шесть раз, применив до десяти управляемых бомб. На Покровском направлении наши защитники отразили 37 атак возле Миролюбовки, Луча, Лисовки, Желтого и других населенных пунктов.

На Кураховском направлении враг провел 39 атак, концентрируясь в районах Солнцевки, Берестков, Курахово и Елизаветовки. На Времовском направлении было зафиксировано 18 штурмов при поддержке авиации вблизи Трудового, Раздольного и Новодаровки.

На Приднепровском направлении захватчики атаковали шесть раз, но получили решительный отпор и понесли значительные потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок враг не зафиксировано. Враг продолжает обстрелы украинских территорий у границы в Черниговской и Сумской областях.

Продолжается операция в Курской области, где за сутки украинские защитники отбили 18 атак захватчиков.