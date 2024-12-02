ВОЙНА В Украине Франция добивается разрешения отправить своих военных инструкторов в Украину

2024-12-02 12:28

Грумма французских депутатов из разных политических сил написали обращение к министру обороны страны Себастьяну Лекорню с призывом отправить военных инструкторов в Украину. Об этом сообщил депутат Фредерик Пети на платформе X.

"Жестокость боев и растущее давление со стороны рф на Донбассе заставляют нас считать, что учения, проводимые французской армией на территории Франции и Польши, должны продолжаться уже непосредственно на украинской земле", - отметили парламентарии.

Они подчеркнули, что поддерживают предложение о создании европейской коалиции по предоставлению военных инструкторов Украине. Добавив, что Франция может стать движущей силой коалиции совместно с военными Великобритании, Польши, стран Балтии и Скандинавии.

"В то время как рф  привлекает тысячи северокорейских солдат для борьбы против украинской армии, наш ответ должен состоять в увеличении прямой поддержки Украины. Мы не призываем отправлять солдат для участия в боевых действиях против российской армии, но выступаем за направление военных инструкторов, которые будут учить украинских солдат на их территории, защищая так их целостность и наши демократические ценности", - говорится в совместном заявлении.

Депутаты подчеркнули, что, учитывая возможные перспективы переговоров, Франция и европейские страны не должны демонстрировать слабость или позволять кремлю диктовать свои "красные линии".

 

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