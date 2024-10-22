Политика Британия предоставит Украине кредит в $2,93 млрд за счет замороженных активов рф

2024-10-22 16:48

 

Великобритания предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $2,93 млрд). Он будет погашен за счет доходов от замороженных активов РФ.

Источник: сайт Британского правительства

Детали: Новые 2,26 миллиарда фунтов стерлингов - это вклад Великобритании в программу кредитной помощи Украине от G7, в рамках которой 50 миллиардов долларов от стран G7 будут предоставлены Украине на военные, бюджетные и восстановительные нужды.

Кредит будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Дословно: "Кредит Великобритании в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины, что позволит украинцам инвестировать в ключевое оборудование для поддержки их усилий против России, такое как противовоздушная оборона, артиллерия и более широкая техническая поддержка. Эта помощь является дополнительной к существующей военной помощи Украине в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в год, которую Премьер-министр подтвердил в течение первой недели своего пребывания в должности".

Детали: В целом Великобритания направила в Украину около 400 единиц различной техники, а министр обороны Великобритании Джон Хили недавно объявил, что Великобритания предоставит Украине 650 легких многоцелевых ракетных комплексов для усиления противовоздушной обороны страны.

Предыстория:

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми в конце сентября заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.

Также по информации The Times, США и Британия якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

 

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