ВОЙНА В Украине Генштаб подтвердил, что ситуация на фронте остается сложной - что происходит на разных направлениях

2024-12-12 14:33

Ситуация на фронте остается сложной. Враг, используя свое превосходство в живой силе и технике, продолжает атаки украинских позиций. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения. Об этом 12 декабря сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава противника.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 15 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 24 УАБ. Кроме этого, совершил три с половиной тысячи обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 134 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения более тысячи дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Крымское, Петровка, Торецк, Покровск, Комар, Разлив и Времовка Донецкой области.

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Западного, Песчаного, Лозового и Загрызового.

На Лиманском направлении захватчики 30 раз атаковали позиции украинских защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отразили один штурм российских захватчиков вблизи населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении за минувшие сутки противник проводил две попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

Активно применяя управляемые авиабомбы на Торецком направлении, за прошедшие сутки оккупанты пять раз штурмовали позиции наших защитников в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники приостановили 40 наступательных действий агрессора. Враг активно применял авиацию. Штурмовал украинские позиции в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лисовка, Миролюбовка, Луч и Покровск.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 49 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахово, Дачного, Екатериновки, Елизаветовки, Ганновки, Антоновки и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 29 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении противник вчера наступательных действий не производил.

За прошедшие сутки на Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.

Пять раз безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 22 атаки российских захватчиков.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.