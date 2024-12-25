ВОЙНА В Украине Ситуация на фронте остается сложной - что сейчас происходит на разных направлениях фронта

2024-12-25 14:39

Ситуация на фронте остается сложной. За прошедшие сутки зафиксировано 266 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в среду, 25 декабря.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал близ Волчанска и Высокой Яруги.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки рашистов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Дружелюбовки, Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и в направлении Григоровки.

На Северском направлении защитники отразили один штурм российских захватчиков вблизи Белогоровки. На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении агрессор предпринял 16 попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений возле Торецка, Дружбы и Дачного.

На Покровском направлении защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий россиян в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волкового и Нововасиловки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 36 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 34 штурма позиций ВСУ в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Большой Новоселки и Сторожевого.

Четыре безрезультатных попытки вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций предприняли захватчики на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской народной республике, где за минувшие сутки произошло 37 боевых столкновений украинских защитников с россиянами.