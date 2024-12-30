Жизнь Футбольна легенда Ліонель Мессі представив іменну лінійку вина преміум-класу

2024-12-30 12:35

Зврковий нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі представив іменну лінію вин преміум-класу.

В себе в Instagram легендарний футболіст похвалився ексклюзивною маркою напою, опублікувавши фото, на якому він відкриває пляшку із власним зображенням.

Раніше відбулася презентація цієї колекції вин від Мессі, випущена у співпраці з відомим виробником MM Winemaker. Були представлені два сорти: Lionel Goat 10 - Puglia Primitivo IGT та Lionel Goat 10 - Syrah de Sicilia IGT. На етикетках у білому та чорному варіантах зображений сам аргентинський футболіст. Ціна однієї пляшки становить 60,32 євро.

Зазначимо, що Мессі не вперше співпрацює з цим виробником алкогольних напоїв - минулого року було випущено більш широку колекцію іменних вин на честь зірки футболу.