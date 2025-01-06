За первую неделю года враг выпустил по Украине 50 ракет, 740 управляемых авиабомб и 630 дронов

В течение недели рашисты выпустили по территории Украины около 50 ракет, около 740 управляемых авиационных бомб и более 630 дронов-камикадзе, в которых содержится более 50 тысяч подсанкционных компонентов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook.
Прошлой ночью Украину атаковали 103 "шахеда", в составе которых было использовано 8755 компонентов иностранного производства.
"Санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов - недостаточное. Россия продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым терроризирует Украину", - подчеркнул глава государства.
Зеленский указал, что Украина должна усиливать сотрудничество со всеми партнерами по противовоздушной обороне, дальнобойному оружию, санкциям против РФ и поддержке ВСУ.