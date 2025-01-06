ВОЙНА В Украине За первую неделю года враг выпустил по Украине 50 ракет, 740 управляемых авиабомб и 630 дронов

2025-01-06 08:23

В течение недели рашисты выпустили по территории Украины около 50 ракет, около 740 управляемых авиационных бомб и более 630 дронов-камикадзе, в которых содержится более 50 тысяч подсанкционных компонентов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook.

Прошлой ночью Украину атаковали 103 "шахеда", в составе которых было использовано 8755 компонентов иностранного производства.

"Санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов - недостаточное. Россия продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым терроризирует Украину", - подчеркнул глава государства.

Зеленский указал, что Украина должна усиливать сотрудничество со всеми партнерами по противовоздушной обороне, дальнобойному оружию, санкциям против РФ и поддержке ВСУ.

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