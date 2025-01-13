ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - обнародованы новые данные

2025-01-13 09:36

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует позиции ВСУ, сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за прошлые сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 25 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 45 УАБов. Кроме этого, совершил около пяти тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 167 - из реактивных систем залпового огня. Использовал для поражения 1771 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов: Северск, Никифоровка, Покровск и Новопавловка Донецкой области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника и артиллерийской системе.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении российские террористы один раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении захватчики 23 раза атаковали позиции наших защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отразили один штурм российских захватчиков вблизи населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник предпринял 27 попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

На Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 наступательных действий агрессора. Враг активно применял авиацию, штурмуя украинские позиции в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверевое, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское.

На Новопавловском направлении противник в течение суток атаковал украинцев пять раз в районах Новоселки и Великой Новоселки.

Два раза безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 18 атак российских захватчиков, один бой не прекращался, продолжается до сих пор. Кроме этого, вражеская авиация нанесла шесть ударов, применив семь УАБов, по территории РФ.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник вчера наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведывательную деятельность.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.