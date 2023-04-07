ВОЙНА В Украине США передадут ВСУ экспериментальное оружие для ликвидации вражеских дронов

2023-04-07 18:28

США передадуть Україні експериментальну зброю проти іранських дронів, які використовують рашисти.

Йдеться про ряд рішень, які включатимуть в себе такі технології:

  •  Радіоелектронні системи зброї (REС) - перешкоджають нормальному функціонуванню дронів, змушуючи їх повертатися на базу або змінювати маршрут.
  •  Системи захоплення дронів - використовують спеціальні дрони-хижаки або сітки для фізичного захоплення ворожих безпілотників.
  • Кінетичні системи зброї - знищують дрони за допомогою ракет або стрілецької зброї з надточним керуванням.
  •  Лазерні системи зброї - використовують високоенергетичні лазери для пошкодження або знищення ворожих дронів.
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США передадут ВСУ экспериментальное оружие для ликвидации вражеских дронов 2023-04-07 18:28
В ВСУ рассказали о том, что оккупанты уже предприняли "шаг отчаяния" 2023-04-07 15:37
В Україні може зʼявитися реєстр "ухилянтів" — ТЦК отримають нові повноваження 2023-04-07 12:29