ВОЙНА В Украине США передадут ВСУ экспериментальное оружие для ликвидации вражеских дронов

2023-04-07 18:28

США передадуть Україні експериментальну зброю проти іранських дронів, які використовують рашисти.

Йдеться про ряд рішень, які включатимуть в себе такі технології: