США передадут ВСУ экспериментальное оружие для ликвидации вражеских дронов
2023-04-07 18:28
США передадуть Україні експериментальну зброю проти іранських дронів, які використовують рашисти.
Йдеться про ряд рішень, які включатимуть в себе такі технології:
- Радіоелектронні системи зброї (REС) - перешкоджають нормальному функціонуванню дронів, змушуючи їх повертатися на базу або змінювати маршрут.
- Системи захоплення дронів - використовують спеціальні дрони-хижаки або сітки для фізичного захоплення ворожих безпілотників.
- Кінетичні системи зброї - знищують дрони за допомогою ракет або стрілецької зброї з надточним керуванням.
- Лазерні системи зброї - використовують високоенергетичні лазери для пошкодження або знищення ворожих дронів.