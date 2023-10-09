ВОЙНА В Украине Производство боевых беспилотников в Украине за год возросло в сто раз

2023-10-09 10:27

Производство беспилотных летательных аппаратов в Украине за год выросло в сто раз, - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Інтерфакс-Україна.

По его словам, в этот период более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.

"Путь дрона от разработки до его закупки теперь максимально короткий. За год производство дронов выросло в 100 раз. Разработкой беспилотников стали заниматься более 200 украинских компаний", - сказал Шмыгаль.

Он указал, что рост производства дронов обусловлен за счет максимального упрощения бюрократических процедур.

"Упростили бюрократические процедуры по оборонным закупкам украинских беспилотников. Путь дрона от разработки до его закупки сейчас максимально короткий", - отметил глава правительства.

Также он подчеркнул, что в следующем году украинский ВПК будет иметь еще больше ресурсов, затраты на оборонные производства в Украине вырастут в семь раз, то есть до 55,8 млрд грн.

Напомним, ранее турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, подтвердила, что инвестирует 100 миллионов долларов в три проекта в Украине.