ВОЙНА В Украине Зеленский заявил, что мир в Украине смогут обеспечить минимум 200 тысяч европейских миротворцев

2025-01-24 09:29

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после заключения соглашения о прекращении огня, для предотвращения нового нападения россии Украине потребуются не менее 200 тысяч европейских миротворцев, сообщает Reuters.

"Из всех европейцев? 200 тысяч - это минимум. Это минимум, а иначе ничего", - отметил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Зеленского, такое количество миротворцев необходимо, ведь численность войск РФ составляет 1,5 миллиона человек, а у Украины только половина этого числа.

Президент также подчеркнул, что введение миротворцев будет лишь частью необходимых Украине гарантий безопасности.

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