ВОЙНА В Украине Ситуация в районе Часового Яра сильно осложнилась, враг перебросил вагнеровцев и кадыровцев

2025-01-27 08:23

В районе Часового Яра появились подразделения Ахмат, в состав которых входят бывшие члены ЧВК Вагнер и российские неонацисты по формированию Русич. Об этом в эфире " Суспільне новини" сообщил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин.

"Эти бойцы прошли интенсивную подготовку и готовы действовать как в городской местности, так и на открытых территориях. Речь о 98-й десантной дивизии, которая научена штурмовать. К тому же, их усиливают другие подразделения. По последним данным, это подразделения Ахмат, что включают бывших бойцов ЧВК Вагнер и добровольческое формирование Русич", - отметил Полухин.

Он добавил, что ситуация в Часовом Яру сложная: противник ежедневно производит штурмовые действия, применяя тактику малых групп, когда небольшие отряды пытаются прорваться к нашим позициям. Однако россияне несут значительные потери.

"Удалось взять в плен несколько россиян из 98-й десантной дивизии. Они были очень близки к нашим позициям", - рассказал Полухин.