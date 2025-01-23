Политика Макрон дал неутешительный прогноз по войне в Украине и объявил о масштабной мобилизации

2025-01-23 12:30

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проекте по мобилизации большего количества молодых добровольцев "для усиления армии" и поручил правительству и военным разработать соответствующие предложения, сообщает Le Monde.

Макрон отметил "накопление угроз", что заставляет Францию ​​адаптироваться. Он отметил, что страна стремится иметь 210 000 действующих военнослужащих и 80 000 резервистов к 2030 году.

Также Макрон инициировал обновление стратегического обзора оборонных приоритетов, призвав к "европейскому стратегическому пробуждению".

"Давайте не будем обманывать себя. Война в Украине не закончится завтра или послезавтра", – заявил президент Франции.

Он подчеркнул, что не может быть мира и безопасности в Европе "без европейцев и без переговоров, которые ведут европейцы".

"Вызов сегодня состоит в том, чтобы дать Украине средства для того, чтобы она могла продержаться и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Вызов завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", – добавил Макрон.

В контексте этого французский лидер обратился к правительству Франции и штабу вооруженных сил с просьбой к маю наработать предложения, чтобы "дать возможность молодым добровольцам учиться в вооруженных силах и укреплять их ряды".

"Мы должны будем лучше выявлять добровольцев, тренировать их и быть способными мобилизовать их, когда придет время, чтобы поддержать армии на материковой Франции или в другом месте. После профессиональной армии нам теперь нужно мобилизовать резерв профессионалов, чтобы обеспечить поддержку и подкрепление", - констатировал Эммануэль Макрон.

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