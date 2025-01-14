ВОЙНА В Украине Украина сегодня нанесла самый массовый удар по военным объектам на россии за все время войны

2025-01-14 16:36

Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам на территории россии. Об этом сообщил Генштаб ВСУ 14 января.

Указано, что были поражены цели на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине рф - в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Республике Татарстан.



"Вновь успешно атакована база хранения нефтепродуктов Комбинат Кристалл в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар, продолжавшийся пять дней после предыдущего удара. Возгорание успешно оновлено подразделениями Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки", - говорится в сообщении.



Также Генштаб подтвердил поражение Брянского химического завода в городе Сельцо. Это стратегический объект военно-промышленного комплекса РФ, производящий боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет Х-59.



"На территории завода наблюдалась вторичная детонация, продолжавшаяся несколько часов. Кроме того, в ходе атаки уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса - Тор и Бук", - отметили военные.



Эту боевую задачу выполнили подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ракетных войск, Воздушных сил, а также ГУР и СБУ.



Кроме того, подразделениями ГУР и СБУ поражены стратегические объекты военно-промышленного комплекса рф - Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод Казаньоргсинтез. На обоих объектах загорелся пожар.



"Целенаправленная и систематическая работа по поражению объектов, которые снабжают боеприпасами, военной техникой и горюче-смазочными материалами оккупационную армию, будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии рф против Украины", - заверили в Генштабе.