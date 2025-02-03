ВОЙНА В Украине В ISW раскрыли новую тактику рашистов по противодействию украинским беспилотникам

2025-02-03 10:27

Черноморский флот рашистов использовал ракетный беспилотник для уничтожения украинского военно-морского дрона. Это может свидетельствовать о разработке новых методов борьбы с украинскими морскими беспилотниками в Черном море. Такое предположение сделали в своем ежедневном отчете аналитики Института изучения войны (ISW).

"1 февраля министерство обороны россии сообщило, что российский Черноморский флот уничтожил украинский военно-морской беспилотник с помощью ударного дрона Кронштадтский Орион. По данным российских "военкоров", беспилотник был запущен с неустановленного военно-морского корабля, что, вероятно, явилось первым случаем задокументированного использования российского корабля для запуска таких ударных дронов", - говорится в публикации.

"Украинские силы продемонстрировали способность сбивать действующие над Черным морем российские вертолеты Ми-8 с помощью ракет, запущенных с ударных морских беспилотников Magura V5. В то же время удар Черноморского флота РФ 1 февраля свидетельствует о том, что российские войска разработали новый метод, чтобы попробовать нейтрализовать эту тактическую адаптацию украинских морских беспилотников", - резюмировали аналитики ISW.