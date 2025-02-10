ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский призвал западных партнеров инвестировать в украинский ОПК

2025-02-10 12:35

Вражеское военное производство, которое обеспечивает такой террор, держится на трех вещах - это схемы обхода санкций, без которых на россии не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество украинских дальнобойных ракет и дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мы благодарны всем партнерам, которые усиливают санкции. Предстоит больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли. И мы и дальше будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК, потому что это инвестиции в защиту жизни", - отметил президент.

По словам Зеленского, россия за неделю применила против Украины 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет разных типов.

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