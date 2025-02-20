Политика Членов НАТО предупредили о готовящемся значительном увеличении расходов на оборону

2025-02-20 16:43

Членам НАТО придется увеличить свои расходы на оборону гораздо больше, чем на 3% ВВП. Об этом в интервью изданию POLITICO заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы союзники выделяли 5% своего ВВП на оборону. В то время как более 10 лет назад оборонный альянс договорился о 2%. Теперь это считается слишком низким показателем для борьбы с угрозой со стороны рф, необходимостью перевооружения и одновременного отправления оружия в Украину.

Рютте намекнул на необходимость правительств стран принимать сложные решения по военным расходам вместо популярных программ социального обеспечения.

По словам генерального секретаря НАТО, в настоящее время не хватает систем ПВО, ракет большой дальности и танков для поддержки армий.

"Мы не платили достаточно за последние 40 лет, особенно после падения Берлинской стены... США справедливо просят о перебалансировании этого. Это логично", - сказал Рютте о расходах по обороне Европы и Канады.

Рютте также подчеркнул, что Вашингтон сохраняет приверженность НАТО, несмотря на недавние заявления министра обороны США Пита Гегсета о том, что европейские союзники "не могут предполагать, что присутствие Америки будет продолжаться вечно".

На США приходится более 50% ВВП НАТО, поэтому альянс прежде всего американская организация, добавил Рютте.