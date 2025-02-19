Политика Спецпредставитель США Кит Келлог назвал свой визит в Киев "шансом провести хорошие потенциальные переговоры"

2025-02-19 13:34

Специальный представитель США по Украине и россии Кит Келлог прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщило Суспільне в среду, 19 февраля.

По приезде Келлог дал краткий комментарий журналистам. Он назвал этот визит "шансом провести хорошие потенциальные переговоры".

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии - слушать. Потом я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - сказал он.

Келлог добавил, что действительно верит, что "война не началась бы, будь Трамп тогда президентом".

"Он понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось", - добавил он.