ВОЙНА В Украине Украине удалось вернуть еще семерых детей из временно оккупированной части Херсонской области

2025-02-21 14:39

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще семерых детей из временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Прокудин отметил, что удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированного левобережья Херсонщины семерых мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет.

"Пять наших семей прошли ад российской оккупации, но главное - сейчас они свободны!" - добавил он.

По его словам, возвращение стало возможным в рамках инициативы Bring Kids Back UA и невероятной работе Save Ukraine.

Дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

Глава ОВА добавил, что с начала этого года из временной российской оккупации вернули уже 20 детей из Херсонской области.

 

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