ВОЙНА В Украине Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута - есть угроза радиационной безопасности

2024-10-22 08:25

Временно оккупированная Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщило Минэнерго.

Указано, что из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих АЭС с объединенной энергосистемой Украины. В настоящее время станция питается только одной линией электропередачи.

"Обеспечение внешнего питания станции, которое необходимо для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блекаут, который создает угрозу радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что энергетики сделают все возможное для возобновления линии питания ЗАЭС, как это позволит ситуация безопасности.

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