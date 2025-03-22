ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский рассказал, насколько реально полное прекращение огня в ближайшие недели

2025-03-22 16:45

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, реалистично ли достижение полного прекращения огня через пару недель. О своем отношении к ситуации он сообщил во время онлайн общения с журналистами.

"Мы проговорили о наших следующих шагах по частичному прекращению огня. От американской стороны мы получили сигналы, что, скорее всего, речь идет об энергетической тишине, энергетической инфраструктуре. Я сказал Трампу, что гражданская инфраструктура - очень всеобъемлющее понятие", - заявил он.

По словам Зеленского, украинская сторона должна подготовить перечень объектов, которые считает приоритетными - это может быть железная дорога, портовая инфраструктура.

"Как наша первая встреча в Саудовской Аравии. Шли мы на прекращение огня и тишину на небе и на море, а вышли с пониманием, что можем идти дальше и можем выйти в полную тишину. Поэтому может быть и здесь так же", - сказал он, отметив, что пока не будет документа даже о частичном прекращении".

"Очень надеюсь, что в ближайшие дни будет встреча в Саудовской Аравии, и мы сможем договориться", - добавил он.

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