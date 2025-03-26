ВОЙНА В Украине Зеленский назвал 117 доказательств затягивания москвой войны против Украины

2025-03-26 13:34

117 беспилотников, которые рашисты применили против Украины прошлой ночью, – это 117 доказательств затягивания москвой этой войны. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Телеграм в среду, 26 марта.

"Прошлой ночью в нашем небе было еще 117 доказательств затягивания россией этой войны – 117 ударных дронов, среди которых большинство – это "шахеды". Значительную часть сбили наши защитники. Под российской атакой были Днепропетровская, Сумская, Черкасская и другие области. Был масштабный удар дронами по Кривому Рогу – по местному предприятию, гражданской инфраструктуре. В Ахтырке на Сумщине повреждены дома, магазины, обычная инфраструктура. Под обстрелами также были общины Донецкой, Харьковской, Запорожской областей", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нужны сильные шаги мира и очевидное давление на россию – больше давления, больше санкций от США, чтобы эти российские удары прекратились.

"Наносить такие масштабные удары после переговоров о прекращении огня – это с очевидностью показывать всем в мире, что москва не собирается идти на настоящий мир. Еще с 11 марта есть американское предложение полной тишины, полного прекращения ударов. И буквально каждую ночь своими ударами Россия повторяет "нет" в ответ на мирное предложение партнеров", – написал президент.