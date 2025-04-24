Жизнь С начала года украинцы потратили на обязательные автостраховки более 4,5 млрд гривен

2025-04-24 09:31

В первом квартале 2025 года украинцы потратили на автогражданку более 4,5 млрд гривен. Средний размер страховой премии вырос на 135,61%. Об этом сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром.

Отмечается, что в этом году украинские автовладельцы заключили более 1,5 млн внутренних договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности. Это на 8,83% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Общая сумма страховых платежей по договорам ОСАГО превысила 4,5 млрд гривен, что на 114,81% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако средний размер страховой премии вырос до 2975,4 гривен, что на 135,61% больше, чем в прошлом году.

Подобная динамика объясняется переходом рынка ОСАГО к механизму свободного ценообразования.