ВОЙНА В Украине В Запорожье разоблачили схему массового уклонения от мобилизации, организованную руководством ТЦК

2023-12-21 10:27

В Запорожье Государственное бюро расследований разоблачило схему уклонения от мобилизации, которой успело воспользоваться не менее 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что руководитель районного ТЦК и СП и трое его подчиненных предоставляли военнообязанным полный пакет услуг для освобождения от военной службы.

"Уклонистов регистрировали в том же районе города, где расположен военкомат, затем их ставили на учет и предоставляли сфальсифицированные медицинские документы для прохождения ВВК с последующим освобождением от военной службы. По оперативным данным, таким образом, за период 2022-2023 годов уклонились от мобилизации более 300 лиц. Ориентировочная стоимость "услуги" дельцов составляла 2-3 тысячи долларов США на одного человека", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР провели обыски по местам жительства и работы должностных лиц районного ТЦК и СП.

Устанавливается полный круг вовлеченных в схему лиц.