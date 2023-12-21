В Запорожье Государственное бюро расследований разоблачило схему уклонения от мобилизации, которой успело воспользоваться не менее 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Сообщается, что руководитель районного ТЦК и СП и трое его подчиненных предоставляли военнообязанным полный пакет услуг для освобождения от военной службы.
"Уклонистов регистрировали в том же районе города, где расположен военкомат, затем их ставили на учет и предоставляли сфальсифицированные медицинские документы для прохождения ВВК с последующим освобождением от военной службы. По оперативным данным, таким образом, за период 2022-2023 годов уклонились от мобилизации более 300 лиц. Ориентировочная стоимость "услуги" дельцов составляла 2-3 тысячи долларов США на одного человека", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГБР провели обыски по местам жительства и работы должностных лиц районного ТЦК и СП.
Устанавливается полный круг вовлеченных в схему лиц.