ВОЙНА В Украине Сколько украинских солдат казнили российские военные преступники - раскрыты реальные цифры

2025-05-10 13:34

В настоящее время расследуются казни 268 украинских военнопленных: 208 были казнены на поле боя и 59 – в колонии Еленовка, сообщает Укринформ со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.

"Нам известно о 268 украинских военнопленных, которые были казнены. Это включая Еленовку. На поле боя были казнены 208 пленных", – сказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов.

По его словам, ежегодно тенденция казней пленных на поле боя растет.

"Если в 2023 году было казнено 11 пленных на поле боя, то в 2024 году – 149. За месяцы этого года уже 51 казненный", - рассказал Белоусов.

Он отметил, что украинские суды вынесли три приговора виновным в казнях украинских военнопленных. Расследование других дел продолжается.

Также у украинских правоохранителей находятся несколько российских военных, которых считают причастными к казням пленных бойцов ВСУ.