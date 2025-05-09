Курьезы Калифорния совместно с коалицией из 16 штатов подала иск против администрации Дональда Трампа

2025-05-09 12:29

Калифорния совместно с коалицией из 16 демократически управляемых штатов подала иск против администрации Дональда Трампа, обвинив в незаконной блокировке $5 млрд, выделенных Конгрессом на развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей. Об этом сообщает Financial Times.

Истцы утверждают, что указ американского лидера, которым федеральным агентствам было приказано приостановить выделение средств, предусмотренных законом об инфраструктуре, принятым при его предшественнике, является незаконным.

В частности, согласно иску, указ, изданный в первый день пребывания Трампа в должности, привел к тому, что Федеральное управление автомобильных дорог заморозило более $300 млн финансирования, предназначенного для Калифорнии. Это, по словам истцов, привело к потере рабочих мест и ущербу для индустрии новых технологий.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта подчеркнул, что президент незаконно лишает электромобильную отрасль миллиардов долларов федерального финансирования и пытается откатить назад защиту окружающей среды и климата.

"Калифорния не отступит - ни перед нефтяными гигантами, ни перед федеральным произволом", - заверил он.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого рассматривают как потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии, позиционирует себя как проводник сопротивления действиям администрации Трампа.

С момента инаугурации Трампа Калифорния уже подала 19 судебных исков против его решений. На этой неделе Ньюсом присоединился к еще 16 губернаторам-демократам в совместном иске по блокированию новых ветроэнергетических проектов в США. В прошлом месяце Калифорния также вошла в число 12 штатов, которые оспорили законность введенных Трампом пошлин, заявив, что президент не имел на это полномочий.

"Это еще один подарок Китаю - отказ от американских инноваций и уничтожение тысяч рабочих мест", - заявил Ньюсом. - "Вместо того чтобы рекламировать Tesla на газоне Белого дома, президент Трамп мог бы действительно помочь и Илону Маску, и стране - просто выполнив закон и разблокировав это финансирование, принятое обеими партиями", - добавил он.

Калифорния является лидером США в сфере чистых энерготехнологий и имеет наибольшее количество электромобилей в стране - более 2 миллионов, что составляет примерно 34% всех продаж электрокаров в США.