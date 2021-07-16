Вступительная кампания-2021: на какие специальности в этом году увеличен госзаказ

В Украине определили и опубликовали объемы государственного заказа на обучение в вузах. В этом году в заказе стало больше специалистов инженерных направлений. Детали соответствующего правительственного постановления обнародовали в МОН.
"В этом году совместно с Министерством экономики Украины определены приоритетные отрасли для подготовки специалистов, необходимых рынку труда. Государственный заказ увеличен на инженерно-технические и естественные специальности, такие, как "Кибербезопасность", "Микро- и наносистемная техника", "Биотехнологии и биоинженерия", "Биомедицинская инженерия", "Авионика", - прокомментировал министр образования и науки Сергей Шкарлет.
При этом, в связи с увеличением количества выпускников 11-х классов учреждений общего среднего образования, было увеличено количество государственного заказа на бюджетные места.
Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 тыс. 938 специалистов, в частности:
На подготовку бакалавров в учреждениях высшего образования госзаказ увеличен на такие области технического и образовательного профиля:
В то же время уменьшено количество государственных мест на получение образовательной степени "Бакалавр" на следующие отрасли:
На подготовку магистров для учреждений высшего образования, которые принадлежат к сфере управления МОН, выделено 47 тыс. 865 мест. В 2021 году в магистратуре увеличен объем на следующие отрасли: "Механическая инженерия", "Электрическая инженерия", "Электроника и телекоммуникации", "Производство и технологии" и "Архитектура строительства".
На аспирантуру объем государственных мест составляет 3 тыс. 125 (2 тыс. 600 - стационарная форма обучения, 525 - вечерняя форма), на докторантуру – 305. По сравнению с 2020 годом объем государственного заказа на подготовку научно-педагогических кадров через аспирантуру в учреждениях высшего образования МОН увеличен на 100 человек дневной формы обучения, через докторантуру - на 10 человек.