ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ

2025-05-21 14:39

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 164 боевых столкновения. На Покровском направлении украинские защитники остановили 44 штурмовые действия россиян. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ /

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Вовчанска и в направлении Строевки. На Купянском направлении вчера имела место атака оккупантов в районе Новой Кругляковки.



На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населённых пунктов Копанки, Ридкодуб, Новый Мир, Грековка, Зелёная Долина, Ямполивка, Торское.



На Северском направлении противник совершил одну попытку пройти вперед в районе Белогоровки. На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечного и Белой Горы.



На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Дружбы, Петровки и Торецка. На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия россиян в районах населённых пунктов Яблуновка, Новооленёвка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Промень, Лисовка, Звирове, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.



На Новопавловском направлении противник совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Вольное Поле, Привольное, Зелёное Поле, Константинополь, Богатырь, Бурлацкое, Весёлое и в сторону Отрадного. На Гуляйпольском направлении украинские подразделения отбили две штурмовые действия в районе Высокого.



На Ореховском направлении российские войска дважды шли вперед на позиции наших защитников возле Новоандреевки и Малых Щербаков. Одну неудачную попытку продвинуться вперёд совершили оккупанты на Приднепровском направлении.



На Курском направлении за прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 40 КАБ, совершил 261 обстрел, четыре из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 13 штурмовых действий россиян.