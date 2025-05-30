ВОЙНА В Украине Чехія спеціально для ЗСУ випускає особливі дрони, які керуються ШІ та стійкі до засобів РЕБ

2025-05-30 11:32

Чеська компанія LPP Holding розробила та виробляє дрони, керовані штучним інтелектом, які вже активно використовуються в Україні. Про це на виставці IDET у Брно заявив співвласник компанії Радім Петра́ш, повідомляє ČTK České noviny.

За його словами, до Збройних сил України вже надійшли сотні таких дронів.

Модель дрона має назву MTS. Вона не випромінює жодного сигналу під час польоту, що робить її практично невидимою для засобів радіоелектронної боротьби. Місія попередньо завантажується в систему, а навігація відбувається завдяки алгоритмам штучного інтелекту, які аналізують зображення місцевості в реальному часі.

Дрони вже довели свою ефективність у бойових умовах, і ними зацікавилася чеська армія.

Представники компанії акцентують, що завдяки автономності польоту, стійкості до перешкод і точності навігації ці безпілотники здатні виконувати складні завдання навіть в умовах повного глушіння GPS та інших сигналів.

subscriber subscriber

Еще по теме

Генсек НАТО вперше пішов на відкриту конфронтацію з офіційним Пекіном

2025-05-29 11:34

Нідерланди виділяють 100 млн євро на закупівлю та швидку доставку боєприпасів для України

2024-03-01 17:32

Чехія не повертатиме військовозобов'язаних українців, що перебувають на її території

2024-01-25 09:31

фото У Чехії вимагають відключити від води та електрики посольство росії в Празі

2022-12-02 20:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Франция передала Украине новую партию новейших беспилотных роботов-сапёров ROCUS

2025-05-30 13:30

Чехія спеціально для ЗСУ випускає особливі дрони, які керуються ШІ та стійкі до засобів РЕБ

2025-05-30 11:32

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-05-29 14:37

Сталі відомі деталі та особливості нової дронової атаки ворога

2025-05-29 13:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Франция передала Украине новую партию новейших беспилотных роботов-сапёров ROCUS 2025-05-30 13:30
Чехія спеціально для ЗСУ випускає особливі дрони, які керуються ШІ та стійкі до засобів РЕБ 2025-05-30 11:32
Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ 2025-05-29 14:37
Сталі відомі деталі та особливості нової дронової атаки ворога 2025-05-29 13:35