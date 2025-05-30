ВОЙНА В Украине Чехія спеціально для ЗСУ випускає особливі дрони, які керуються ШІ та стійкі до засобів РЕБ

2025-05-30 11:32

Чеська компанія LPP Holding розробила та виробляє дрони, керовані штучним інтелектом, які вже активно використовуються в Україні. Про це на виставці IDET у Брно заявив співвласник компанії Радім Петра́ш, повідомляє ČTK České noviny.

За його словами, до Збройних сил України вже надійшли сотні таких дронів.

Модель дрона має назву MTS. Вона не випромінює жодного сигналу під час польоту, що робить її практично невидимою для засобів радіоелектронної боротьби. Місія попередньо завантажується в систему, а навігація відбувається завдяки алгоритмам штучного інтелекту, які аналізують зображення місцевості в реальному часі.

Дрони вже довели свою ефективність у бойових умовах, і ними зацікавилася чеська армія.

Представники компанії акцентують, що завдяки автономності польоту, стійкості до перешкод і точності навігації ці безпілотники здатні виконувати складні завдання навіть в умовах повного глушіння GPS та інших сигналів.