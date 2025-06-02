ВІЙНА В Україні Україна нанесла прицільних ударів відразу по чотирьом військових аредромах на росії

2025-06-02 08:23

Служба безпеки України відпрацювала відразу по чотирьом військових аредромах на росії. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела.

"Як повідомляють наші джерела, наразі літаки палають на аеродромах Белая, Дягілєво, Оленья та Іваново. Завдяки Малюку (голові СБУ) і його команді на рф тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація", - написав він.

Нагадаємо, СБУ провела масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу на росії. Дрони СБУ відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків.

 

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