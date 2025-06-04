ВІЙНА В Україні Операця "Павутина" на тривалий час позбавила ворога можливості здійснювати терористичні атаки по Україні

2025-06-04 11:28

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що після операції СБУ зі знищення російських бомбардувальників окупанти не зможуть тривалий час здійснювати терористичні атаки по Україні. Про це він сказав в інтерв'ю УП.

Він нагадав, що СБУ відзвітувала про пошкодження понад 40 бортів під час операції Павутина. Йдеться про різні типи пошкоджень: є вщент згорілі літаки, є пошкоджені назавжди, можуть бути і пошкоджені, які підлягають відновленню.

"Тривалий час вони не зможуть виконувати завдання, а саме - терористичні акти по території нашої держави. З перших днів повномасштабного вторгнення противник застосовував літаки-носії стратегічної авіації. Ту-22М3 дальньої авіації, Ту-95 та Ту-160 - стратегічної авіації", - сказав Ігнат.

За його словами, з цих носіїв противник застосував по Україні 2437 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55 від початку повномасштабного вторгнення. З них було збито 1916. Водночас немала кількість - приблизно 500 - долетіли до цілей або не були збиті.

Як відомо, СБУ було уражено і бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких - ракети Х-22, Х-32. Їх було запущено понад 400, і лише декілька перехоплено протиповітряною обороною.

Як пояснив Ігнат, Х-22 - одна з найпотужніших ракет РФ з бойовою частиною у понад 900 кілограмів. Окрім того, це одна з найменш точних ракет. Її називають "вбивця авіаносців", оскільки призначення - атакувати авіаносні групи. Противник ними неодноразово атакував і міста-мільйонники, завдаючи величезної шкоди саме населенню.