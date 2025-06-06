ВІЙНА В Україні Польща підрахувала, що вже надала Україні допомогу майже на 5 мільярдів євро

2025-06-06 13:30

Польща підрахувала, що вже надала Україні майже €5 млрд допомоги, тоді як вирішальну частину - у найкритичніший момент війни. Про це повідомив глава Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський в інтерв’ю Rzeczpospolita.

"За нашими оцінками, ми надали Україні підтримку, зокрема військову, на суму майже 5 млрд євро", - наголосив глава BBN.

За словами Луковського, Польща не є серед лідерів за обсягом допомоги, однак зробила критично важливий внесок на початку повномасштабної війни.

"Коли в багатьох країнах точилися обговорення про її надання, ми надали сотні танків і транспортерів, що дало змогу оснастити війська в масштабі понад дивізію", - нагадав він.

Разом з тим, він визнав, що зараз можливості Польщі стосовно подальшої підтримки обмежені, з огляду на необхідність заповнення власних арсеналів і посилення обороноздатності країни.

"Попри це, ми продовжуємо надавати підтримку в міру наших можливостей. Наприклад, ми забезпечуємо зв'язком українські війська з використанням Starlink, надаємо запасні частини до переданої техніки, а також цілий спектр бойових засобів", - додав Луковський.

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