ВІЙНА В Україні Британія цього року інвестує рекордну суму, щоб збільшити постачання дронів до України

2025-06-06 16:44

Велика Британія інвестує рекордні 350 млн фунтів стерлінгів цього року, щоб збільшити постачання дронів до України з цільових 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році. Про це повідомило британське Міноборони.

Вказано, що інвестиції в дрони для України у розмірі 350 млн фунтів є частиною військової підтримки з боку Великої Британії у розмірі 4,5 млрд фунтів стерлінгів цього року.

"Оскільки Збройні сили України продемонстрували ефективність застосування безпілотників у захисті від незаконного вторгнення Путіна, Британія подвоїла інвестиції в безпілотники разом з британськими оборонними компаніями, включаючи малі та середні підприємства, підтримуючи економіку та робочі місця Великої Британії в межах урядового Плану змін", - йдеться в повідомленні.

Також Британія цього року витратить ще 247 млн фунтів на навчання українських військових. У межах операції Interflex з 2022 року забезпечено базову бойову підготовку понад 55 000 українських новобранців за сприяння 13 країн-партнерів.